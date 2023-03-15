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Фирма из ОАЭ приобрела долю в $100 млн в компании-владельце TikTok

Арабские страны Материалы 15 марта 2023 11:18 (UTC +04:00)
Фирма из ОАЭ приобрела долю в $100 млн в компании-владельце TikTok

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Технологическая компания из ОАЭ G42 приобрела долю в $100 млн в китайской ByteDance, владеющей приложением TikTok. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В рамках сделки ByteDance была оценена в $220 млрд, тогда как раньше ее стоимость достигала $300 млрд. Падение обусловлено возможным запретом TikTok в США, где эта соцсеть названа представляющей угрозу национальной безопасности, отмечает Bloomberg.

Администрация президента США Джо Байдена поддержала представленный 7 марта сенаторами законопроект, позволяющий главе государства запрещать иностранные социальные сети, в том числе TikTok. В начале марта комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал схожий законопроект, который, однако, вызвал критику со стороны демократов. Голосование по нему должно пройти в нижней палате законодательного органа полного состава, как ожидается, уже в этом месяце.

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