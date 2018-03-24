Макей и Лавров обсудили проведение в Минске заседания СМИД СНГ

24 марта 2018 15:35 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Руководители внешнеполитических ведомств обсудили также графики двусторонних контактов на разных уровнях и проведение в Минске в апреле очередного заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

Владимир Макей и Сергей Лавров обменялись мнениями и по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

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