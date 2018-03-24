Беларусь сегодня присоединится к акции "Час Земли"

24 марта 2018 16:37 (UTC+04:00)

Беларусь сегодня присоединится к экологической акции "Час Земли", сообщили БЕЛТА в товариществе "Зеленая сеть".

Цель акции - привлечь внимание общественности к глобальным экологическим проблемам. В этом году организаторы предлагают обратить внимание на то, как природа связана с людьми и изменением климата и как изменение климата влияет на природу.

На один час, с 20.30 до 21.30, предлагается отключить свет и электроприборы, сделав шаг к бережному отношению к природным ресурсам. Погаснет подсветка Национальной библиотеки Беларуси, Мирского замка, Брестской крепости, Гродненского областного драматического театра, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Национальной академии наук Беларуси, Белорусской государственной филармонии, ЦУМа, сети гипермаркетов Green, Большого театра оперы и балета. К акции присоединятся все области Беларуси.

В прошлом году в акции "Час Земли" участвовали более 25 млн человек из 187 стран, была выключена подсветка более 3,1 тыс. архитектурных объектов. В Беларуси в 2017 году мероприятия, приуроченные к акции, прошли в 11 городах и деревнях, была отключена подсветка центральных архитектурных объектов, а также Мирского и Несвижского замков. Организатором "Часа Земли" в Беларуси выступает товарищество "Зеленая сеть".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Макей и Лавров обсудили проведение в Минске заседания СМИД СНГ
Беларусь 15:35
Беларусь поддержит кандидатуру ЮАР на место непостоянного члена Совета безопасности ООН
Беларусь 09:09
Сегодня состоится футбольный матч между сборными Азербайджана и Беларуси
Спорт 23 марта 13:11
Лукашенко совершит официальный визит в Грузию
Беларусь 21 марта 12:23
Лукашенко не исключает создания в Беларуси министерства цифровой экономики
Другие страны 20 марта 16:34
Беларусь обсудила с Таджикистаном сотрудничество в сфере СМИ
Другие страны 20 марта 12:08
Беларусь планирует увеличить поставки мебели в ЕС
Беларусь 19 марта 17:36
Посол: Возможности для сотрудничества Беларуси и Ирана постоянно прорабатываются
Беларусь 19 марта 11:14
Лукашенко поздравил Путина с убедительной победой на выборах Президента России
Беларусь 19 марта 09:11
Предприятиям в Беларуси облегчили расчеты по просроченным платежам за энергоресурсы
Беларусь 17 марта 14:01
В Беларуси планируется упростить налоговое администрирование
Беларусь 17 марта 09:18
Нацбанк Беларуси разъяснил некоторые вопросы выплаты процентов по вкладам
Беларусь 16 марта 17:31
Беларусь и Франция обсудили реализацию инвестпроектов и развитие сотрудничества бизнесменов
Беларусь 16 марта 14:54
Личные переводы белорусам из-за рубежа в 2017 году выросли
Беларусь 16 марта 09:17
Беларусь и Израиль намерены вести интенсивный диалог в политике, экономике и IT-сфере
Израиль 15 марта 16:33
Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молочной продукции из Беларуси
Беларусь 15 марта 09:18
Минск и Тбилиси определят программу сотрудничества на 2018-2020 годы
Беларусь 14 марта 13:42
Беларусь и Чехия подписали договор о пенсионном обеспечении
Беларусь 14 марта 13:40