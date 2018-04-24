Лукашенко: Беларусь продвинулась в выстраивании диалога с государствами Европы

Беларусь продвинулась в выстраивании диалога с государствами Европы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает БЕЛТА.



"Налицо повышение уровня политических контактов и расширение экономического взаимодействия. Нам нужно максимально использовать конструктивный потенциал "Восточного партнерства", - отметил глава государства.



По его словам, "Восточное партнерство" должно быть нацелено на реализацию конкретных проектов, работать на преодоление разделительных линий, усиление европейской и евразийской интеграции. "И вообще Евросоюз - это наши соседи. А соседи - от бога. Аксиома. С соседями лучше жить в мире и дружить, что мы и делаем", - сказал президент Беларуси.



Глава государства наряду с этим подчеркнул, что вектор СНГ сохраняет свое значение в системе внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов Беларуси. "С основными партнерами на пространстве Содружества реализуются дорожные карты двустороннего взаимодействия. СНГ вообще стало уже площадкой встреч, переговоров, контактов. За один день можно переговорить со всеми своими ближайшими партнерами. И в этом благо. И это надо сегодня сохранять", - подчеркнул белорусский лидер.



"Беларусь, не отгораживаясь, поддерживает экономические связи и с теми государствами, которые покинули Содружество или на стадии выхода из состава СНГ. Стремление Украины, Молдовы и Грузии к более глубокой интеграции с Евросоюзом - не препятствие для нашего активного торгово-экономического сотрудничества", - уверен президент Беларуси.