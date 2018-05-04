Беларусь и Пакистан намерены сотрудничать в сфере профессионально-технического образования

4 мая 2018 09:21 (UTC+04:00)

Беларусь и Пакистан намерены развивать сотрудничество в сфере профессионально-технического образования, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Пакистане.

Данная тема обсуждалась 2 мая в Исламабаде на встрече ректора Республиканского института профессионального образования Валерия Голубовского с министром федерального образования и профессионального обучения Пакистана Балигом Ур Рехманом.

Сегодня в Исламабаде под патронатом президента страны открылась двухдневная международная конференция "Укрепление профессионально-технического образования и обучения как путь к миру и процветанию". Белорусскую сторону представлял Валерий Голубовский, выступивший с докладом о научно-методическом потенциале Беларуси по созданию ресурсных центров и повышению профессиональной компетентности менеджеров, преподавателей и мастеров производственного обучения.

В посольстве рассказали, что правовую основу двустороннего сотрудничества в сфере образования составляют заключенные между Министерством образования Беларуси и Министерством федерального образования и профессионального обучения Пакистана соглашение, меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере профессионального образования, а также межправительственное соглашение о взаимном признании документов об образовании и документы об обучении, подписанные на полях визитов на высшем уровне. Развитию взаимодействия в этой сфере способствовали также визиты делегации Минобразования Беларуси в Пакистан и министра Балига Ур Рехмана в Минск с целью ознакомления с белорусской системой образования и потенциалом развития двустороннего сотрудничества.

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