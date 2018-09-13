Беларусь готова построить в Узбекистане заводы по модернизации военной техники

13 сентября 2018 16:11 (UTC+04:00)

Беларусь готова построить в Узбекистане заводы по модернизации военной техники. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в расширенном составе, передает БЕЛТА.

"Мы сегодня договорились, что не только отремонтируем, модернизируем вашу технику, летательные аппараты, бронетехнику, но и здесь, на вашей базе, можем создавать соответствующие заводы и модернизировать и Су, и МиГ, и БТР, и танки - в этом регионе море этой техники", - сказал президент.

"Интересуют вас предприятия ВПК - пожалуйста, они открыты для вас. Нужны вам сложные командные комплексы управления - мы их создаем сами. Они у нас на вооружении стоят. Мы вам создадим. Надо будет - более сложную ракетную технику", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в сфере безопасности у Беларуси нет секретов от Узбекистана. "Президент понимает, в каком мире мы сегодня живем, и ставит задачу по безопасности и обороне. Если у вас есть интерес к нашим военным школам и органам государственной безопасности - милости просим, у нас не будет от вас никаких секретов", - сказал он.

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