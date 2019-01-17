Белорусы в прошлом году купили более 10 тысяч российских машин

17 января 2019 11:48 (UTC+04:00)

Официальные автодилеры в Беларуси за 2018 год продали почти 53 тысячи новых автомобилей, что наполовину больше, чем в предыдущем, рассказали в Белорусской автомобильной ассоциации, передает Trend со ссылкой на Спутник Беларусь.

Больше всего в 2018 году спросом пользовались автомобили Renault (11,3 тысячи), Lada (10,4 тысячи), Volkswagen (6,9 тысячи), Geely (3,3 тысячи), замыкают топ-10 машины марки Ford (1,1 тысячи).

Также в списке самых популярных моделей лидируют Lada Vesta, Volkswagen Polo и Renault Logan, Geely Atlas.

Из них 59% новых автомобилей приобрели физические лица, 41% — юрлица.

В Белорусской автомобильной ассоциации также отметили, что достигнутый прирост продаж по итогам прошлого года в 54% процента можно назвать историческим максимумом для местного официального авторитейла. Увеличить продажи новых авто удалось за счет привлекательных для людей условий кредитования и лизинга.

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