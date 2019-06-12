Лукашенко посетит Киргизию для участия в заседании Совета глав государств ШОС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит 13-14 июня с рабочим визитом Киргизию, где примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Глава государства примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, где Беларусь имеет статус государства-наблюдателя", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что выступление Лукашенко планируется во время заседания совета в расширенном составе. "Глава государства обозначит позицию Беларуси по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках данного интеграционного объединения", - сообщили в пресс-службе.

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