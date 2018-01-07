В результате столкновения двух судов у побережья Китая без вести пропали 32 человека (ОБНОВЛЕНО)

Шедший под флагом Панамы из Ирана в Южную Корею нефтеналивной танкер SANCHI столкнулся в субботу вечером с гонконгским сухогрузом CF CRISTAL у восточного побережья Китая. Согласно последним данным министерства транспорта КНР, 32 члена экипажа танкера пропали без вести, передает в воскресенье ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Столкновение привело к пожару на танкере, который перевозил 136 тыс. тонн газового конденсата. В числе пропавших без вести - 30 граждан Ирана и двое членов экипажа из Бангладеш. На борту сухогруза из Гонконга, перевозившего 64 тыс. тонн зерна, находился 21 человек (все граждане Китая), которые уже спасены и находятся в безопасности. Столкновение произошло в 160 морских милях к востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море.

В операции по поиску пропавших без вести людей и устранению последствий ЧП принимают участие спасательные суда как китайской, так и южнокорейской береговой охраны, которая прислала также самолет. Сообщается, что в районе аварии на поверхности образовалось масляное пятно. Специальные суда ведут работу по устранению последствий разлива.



08:06 (GMT+4) Два судна столкнулись у восточного побережья Китая, десятки членов экипажа считаются пропавшими без вести, сообщает в воскресенье РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в субботу ночью. Где конкретно произошло столкновение и что стало причиной ЧП, не сообщается.

"Десятки членов экипажа пропали без вести", - сообщает агентство.

Других подробностей пока не приводится.

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