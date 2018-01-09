В Китае вручены государственные премии в области науки и техники за 2017 г. (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 2017 году в Китае государственными наградами за научно-технические разработки были награждены в общей сложности 271 проект и девять специалистов. Кроме Ван Цзэшаня и Хоу Юньдэ, в список награжденных специалистов вошли также семь иностранцев, удостоенных премии в области международного научно-технического сотрудничества КНР.

Среди 271 проекта 35 относятся к категории "Естественные науки", 66 - категории "Технические изобретения", 170 - категории "Научно-технический прогресс".

В своем выступлении на церемонии премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отметил, что за период после проведения 18-го съезда КПК развитие науки и техники Китая дало заметные результаты, что послужило важным вкладом в достижение исторических успехов в социально-экономическом развитии страны. По его словам, для содействия высококачественному развитию национальной экономики и удовлетворения растущих потребностей народа в прекрасной жизни необходимо углубленно реализовывать стратегию развития, стимулируемого инновациями.

Ли Кэцян указал на важность усиления научных исследований в области фундаментальных наук, совершенствования механизма диверсификации вложений в научно-технические разработки, стимулирования сопряжения фундаментальных и прикладных наук и повышения инновационной способности страны.

Ли Кэцян также отметил необходимость эффективного решения технических проблем, препятствующих развитию промышленности, решения наиболее трудных научно-технических проблем, существующих в сфере профилактики и лечения серьезных заболеваний, обеспечения безопасности продуктов питания и охраны окружающей среды.

По его словам, Китай должен продвигать углубленную интеграцию научно-технических инноваций в экономику и содействовать освоению новых технологий, развитию новых отраслей и новых методов бизнеса.

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