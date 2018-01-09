В Китае прошли переговоры со спикерами стран Северной Европы и Балтии

БАКУ /Trend/ -Председатель Постоянного комитета ВСНП Чжан Дэцзян провел переговоры со спикерами стран Северной Европы и Балтии, совместно прибывшими в Китай.

В переговорах приняли участие председатель парламента Финляндии Мария Лохела, председатель парламента Норвегии Олемик Томмессен, спикер парламента Исландии -- Стейнгримур Сигфуссон, спикер парламента Эстонии Ейки Нестор, спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце, спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, первый заместитель председателя парламента Швеции Эва Финне.

Чжан Дэцзян отметил, что в последние годы страны Северной Европы и Балтии принимают активное участие в строительстве "Пояса и пути", сотрудничество сторон развивается благоприятно.

Чжан Дэцзян сказал, что законодательные органы сторон должны усиливать взаимное понимание, укреплять политическую основу сотрудничества. Сторонам необходимо усиливать обмен опытом и совершенствовать правовую основу сотрудничества, поддерживать усилия правительств в укреплении сотрудничества по сопряжению стратегий развития и выработку инвестиционного соглашения между Китаем и странами Европы в скором будущем. Стороны должны содействовать гуманитарным обменам, укрепляя социальную основу сотрудничества, содействовать развитию сотрудничества в области образования, туризма, спорта и по делам молодежи.

Чжан Дэцзян также рассказал спикерам о духе 19-го съезда КПК.

Присутствовашие спикеры стран Северной Европы и Балтии выразили восхищение достигнутыми Китаем огромными успехами в развитии и важной международной ответственностью, которую несет на себе Китай. Участники встречи выразили намерение совместно с Китаем усиливать контакты между законодательными органами сторон, совместно противостоять климатическим изменениям, защищать окружающую среду, тесно координировать свои действия на многосторонних площадках сотрудничества, поощять экологическое развитие.

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