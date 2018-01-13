МИД КНР выступил за сохранение соглашения по Ирану и против односторонних санкций США

Китай выступают против любых односторонних санкций Вашингтона в отношении Тегерана и за сохранение соглашения по ядерной программе Ирана как "ценной сделки, заключенной с большим трудом". Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Лу Кан, отвечая на вопрос журналистов, передает ТАСС.

"Достижение всеобъемлющих договоренностей было нелегкой задачей, потому каждая из заинтересованных сторон должна ценить эти результаты вдвое больше, чем обычно, - приводит слова дипломата официальный сайт ведомства. - Я еще раз хотел бы подчеркнуть: Китай выступает против того, чтобы соответствующие страны (имеются в виду прежде всего США - прим. ТАСС) прибегали к односторонним санкциям, руководствуясь только нормами внутреннего национального законодательства".

Лу Кан добавил, что такая позиция Пекина будет неизменной и в будущем.

"Мы обратили внимание, что большая часть международного сообщества выступает в поддержку [существующего] соглашения по Ирану, и в свою очередь полностью одобряем этот документ", - отметил он, подчеркнув, что соглашение "удовлетворяет всеобщим основополагающим интересам".

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