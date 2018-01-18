Внешнеторговый оборот в Кашгарской беспошлинной зоне в 2017 г. превысил $60 млн

В 2017 году объем экспорта и импорта в Кашгарской комплексной беспошлинной зоне /ККБЗ/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ достиг 60,049 миллиона долларов, увеличившись на 17 718,7 процента в годовом исчислении.

При этом объем грузоперевозок составил 1856 тонн с ростом на 1650,9 процента Об этом свидетельствуют данные местной таможни, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщил глава администрации ККБЗ Бай Цань, внешнеторговый оборот ККБЗ в 2016 году составил 337 тысяч долларов, на этой основе в 2017 году был осуществлен резкий скачок показателя. Это стало возможным благодаря повышению транзитного статуса ККБЗ в трансграничных грузоперевозках между Китаем и соседними зарубежными регионами.

В истекшем году через ККБЗ поочередно было запущено несколько логистических транзитных ж/д маршрутов для мультимодальных грузовых перевозок в центральноазиатские и южноазиатские страны из города Иу /город на востоке Китая, известный как "всемирный супермаркет" благодаря своим оптовым товарам/, из г. Баодин /провинция Хэбэй, Северный Китай/, а также из Шэньчжэня и Гуанчжоу /южная провинция Гуандун/. Доставленные в ККБЗ по этим логистическим каналам товары сортируются, распределяются и отправляются в соседние страны. "Это главная причина такого резкого роста внешнеторгового оборота ККБЗ в 2017 году", - убежден Бай Цань.

Вместе с этим, в прошлом году в ККБЗ был достигнут прогресс в толлинговой торговле, в том числе объем операций по переработке электронной продукции составил 15,44 миллиона долларов. Кроме того, объем складских операций в ККБЗ превысил 45 миллионов долларов, а суммарный объем бондовых торгово-выставочных операций - 2 миллиона долларов.

Кашгарская комплексная беспошлинная зона, создание которой было утверждено Госсоветом КНР в сентябре 2014 года, была официально сдана в эксплуатацию в апреле 2015 года. Она стала первой на юге Синьцзяна и второй в этом автономном районе комплексной беспошлинной зоной.

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