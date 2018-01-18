Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) никогда не станет соперником для других многосторонних банков развития, заявил президент AIIB Цзинь Лицюнь, добавив, что дверь банка всегда открыта для других участников, таких как США и Япония, сообщает агентство Синьхуа.

Во вторник AIIB отметил свою вторую годовщину со дня создания. За прошедшие два года AIIB поразил мир длинным списком своих успехов. Так, число членов увеличилось с 57 до 84, в 12 странах были выданы кредиты на сумму свыше 4,2 миллиарда долларов для реализации 24-х инфраструктурных проектов, куда были привлечены более 20 миллиардов долларов капиталовложений из государственного и частного сектора.

Кроме того, AIIB также получил высший кредитный рейтинг сразу от трех главных международных рейтинговых агентств -- Moody's, Standard & Poor's и Fitch, что аналитики назвали "чудом".

"Я сказал моим коллегам, что полученные рейтинги -- отнюдь не аналог докторской степени, которая имеет пожизненный характер. Если мы не будем хорошо делать нашу работу, кредитные рейтинги AAA могут быть отозваны в любое время", - отметил Цзинь Лицюнь в недавнем эксклюзивном интервью Синьхуа.

68-летний глава AIIB сказал, что возглавляемый им банк уже реализовал ряд поставленных ранее целей и добился неожиданного прогресса.

"У международного сообщества растет доверие к AIIB, - сказал он. - Китай, как инициатор создания AIIB, сдержал свое обещание, согласно которому, AIIB будет строго соблюдать международные правила и не позволит себе стать объектом политической интервенции".

Цзинь Лицюнь выразил благодарность Всемирному банку, Азиатскому банку развития и другим многосторонним банкам развития за их поддержку AIIB до и после его учреждения.

AIIB, ВБ и АБР являются со-кредиторами 24-х проектов.

"AIIB -- замечательный партнер по сотрудничеству и важный участник в деле ликвидации крайней нищеты и поддержании устойчивого развития с помощью мандата на финансирование устойчивой инфраструктуры", - сказал директор ВБ в Китае, Корее и Монголии Берт Хоффман в интервью Синьхуа.

Представитель АБР в Китае Бен Бингем отметил: "Мы стремимся к дальнейшей активизации нашего взаимодействия в интересах Азиатско-Тихоокеанского региона".

"AIIB не был и не станет соперником для других многосторонних банков развития, и мы готовы и дальше укреплять сотрудничество с ними", - заверил Цзинь Лицюнь.

Нулевая терпимость к коррупции

Назвав AIIB стартапом, Цзинь Лицюнь отметил, что одним из приоритетов AIIB является разработка ряда действенных механизмов.

Он признал, что AIIB много научился у других многосторонних банков развития. "Однако мы не намерены клонировать ВБ или копировать АБР, которые были созданы несколько десятилетий назад", - сказал он, добавив, что AIIB разработал механизм с собственной спецификой.

Лозунг AIIB, который звучит как "простой, чистый и зеленый", представляет основу для структуры.

"Нельзя проявить терпимость в отношении коррупции", - сказал Цзинь Лицюнь, подчеркнув, что AIIB имеет очень строгие антикоррупционные правила в процессе набора нового персонала и продвижения.

"Причина разработки нами такого строгого механизма по борьбе с коррупцией заключается в том, чтобы каждый наш сотрудник работал искренне на службе нашим членам, не принося никакого вреда репутации AIIB", - сказал глава AIIB.

США и Японию приветствуют для сотрудничества

Когда речь зашла о возможном присоединении США и Японии к AIIB, Цзинь Лицюнь отметил, что дверь будет всегда открыта для них независимо от того, присоединятся они или нет.

"Мы направили наши приглашения с искренностью, но это, в конце концов, зависит от их собственного желания, и мы не намерены вмешиваться в этот процесс", - сказал Цзинь Лицюнь.

Далее он сказал, что даже, несмотря на то, что обе эти страны не присоединились к AIIB, мы приветствуем участие их компаний в финансируемых AIIB проектах.

На самом деле AIIB уже давно ведет сотрудничество с США и Японией, так как AIIB сотрудничает с американскими рейтинговыми агентствами и нанимает персонал из США и Японии.

"Мы преисполнены уверенности в противостоянии любым вызовам, и я лично убежден, что AIIB достигнет еще больших успехов", - сказал Цзинь Лицюнь.

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