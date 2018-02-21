Объем рынка аренды жилья в 2017 году оценен в 1,3 триллиона юаней

21 февраля 2018 19:35 (UTC+04:00)

Доходы китайского рынка аренды жилья в прошлом году достигли 1,3 триллиона юаней (около 205 миллиардов долларов). Как сообщает агентство Синьхуа, об этом сказал глава Китайской ассоциации недвижимости Лю Чжифэн.

На состоявшемся недавно семинаре Лю Чжифэн заявил, что на фоне реализации мер правительства по совершенствованию рынка аренды жилья в Китае наблюдается устойчивый рост предложения арендного жилья.

Тем не менее, продолжают существовать такие проблемы, как дисбаланс спроса и предложения и недостаточный контроль, отметил он и призвал к разработке конкретных положений, регулирующих сферу аренды жилья, и повышению стандартов управления в секторе.

Руководитель исследовательского центра при Министерстве жилья, городского и сельского строительства Цин Хун считает ключом к решению проблемы слабых связей на рынке создание правовой базы, позволяющей более эффективно защищать интересы владельцев и арендаторов жилья.

В 2017 году китайский рынок недвижимости, в недалеком прошлом считавшийся главным источником риска для расширения экономики, охладел на фоне повышения размера первоначального взноса и строгих ограничений на покупку жилья, введенных правительством в рамках усилий по борьбе с незаконными операциями.

Теперь, когда рынок сохраняет стабильность, китайские власти намерены сформировать "долгосрочный механизм" регулирования сферы недвижимости и жилищной системы, гарантирующий предложение через различные каналы и стимулирующий как покупку, так и аренду жилья.

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