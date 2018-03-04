Китайские законодатели проголосуют за поправки к конституции 11 марта

4 марта 2018 08:35 (UTC+04:00)

Депутаты высшего законодательного органа Китая проголосуют 11 марта за поправки к конституции, одна из которых предполагает снятие ограничений на срок пребывания на посту председателя КНР, сообщил официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей Чжан Есуй, передает РИА Новости.

"Во время третьего пленарного заседания во второй половине дня 11 марта депутаты проголосуют за проект поправок к конституции", - сообщил Чжан Есуй на пресс-конференции в воскресенье.

Ежегодная сессия ВСНП начнет работу утром 5 марта и завершит 20 марта.

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