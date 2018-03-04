В Китае заявили, что не стремятся к торговой войне с США

Китай остается сторонником взаимовыгодного сотрудничества с США в торгово-экономической сфере и не стремится к развязыванию торговой войны, однако Пекин не станет сидеть сложа руки, если Вашингтон предпримет действия, представляющие угрозу интересам КНР, заявил в воскресенье новый официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), бывший заместитель министра иностранных дел Чжан Есуй, передает РИА Новости.

"Китай не стремится к торговой войне в США, но в случае, если США предпримут действия, способные навредить интересам КНР, мы не будем сидеть сложа руки, а предпримем необходимые меры", — сказал Чжан Есуй на пресс-конференции в преддверии открытия сессии ВСНП, отвечая на вопрос о будущем в отношениях двух стран.

Он отметил, что "торгово-экономические отношения США и КНР взаимовыгодны, они достигли такого уровня, что за прошлый год товарооборот двух стран достиг 580 миллиардов долларов. Естественно, что в такого рода отношениях присутствуют некоторые разногласия".

"На мой взгляд, торговые разногласия можно урегулировать взаимным открытием рынков, необходимо совместно работать над поиском решений, приемлемых для обеих сторон, посредством диалога и переговоров", — добавил он.

Чжан Есуй подчеркнул, что "у Китая и США есть намного больше общих интересов, нежели различий, сотрудничество остается единственным верным выбором для двух стран".

ВСНП этого года по ряду параметров отличается от тех, что проходили ранее. Сессия ВСНП откроется утром 5 марта и завершится утром 20 марта, продлившись на пять дней дольше обычного из-за довольно напряженной повестки дня.

В частности, будут избраны председатель КНР, вице-председатель и премьер Госсовета Китая, будет сформировано новое правительство и приняты поправки к конституции страны. На прошлой неделе ЦК КПК обнародовал проект предлагаемых поправок, важнейшая из которых — снятие временных ограничений для пребывания на своем посту председателя КНР; в настоящий момент по конституции лидер страны не может находиться на посту более двух пятилетних сроков подряд.

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