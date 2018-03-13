Министерство контроля КНР будет объединено с создаваемой государственной надзорной комиссией (ГНК). Данный шаг предусмотрен в плане реформы структуры Госсовета КНР, который был представлен во вторник на пленарном заседании проходящей первой сессии Всекитайского собрания народных представителей(ВСНП) 13-го созыва, сообщает Синьхуа.

Согласно плану, с ГНК будет объединено также Государственное управление КНР по предотвращению коррупции.

Изменения, как отмечается, обусловлены конституционной поправкой, одобренной в воскресенье.

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