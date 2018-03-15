Си Цзиньпин поздравил Ангелу Меркель с переизбранием на пост канцлера Германии

15 марта 2018 19:56 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин направил канцлеру Германии Ангеле Меркель телеграму, в которой поздравил ее с избранием на пост главы правительства Германии в четвертый раз, сообщает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин отметил, что Китай и Германия в 2014 году установили всеобъемлющие отношения стратегического партнерства, и с тех пор стороны совместными усилиями продолжают развивать двусторонние отношения, непрерывно углубляют общие интересы и взаимовыгодное сотрудничество, а также тесно сотрудничают в таких областях, как продвижение глобального управления, содействие экономической глобализации и мультилатерализму. Китай уделяет большое внимание развитию отношений с Германией и намерен совместно укреплять и повышать уровень стратегического взаимного доверия между Китаем и Германией, содействовать выводу двусторонних отношений на новый уровень.

В этот же день премьер Госсовета КНР Ли Кэцян также направил Меркель поздравительную телеграмму, в которой заявил, что сохранение благоприятных тенденций развития китайско-германских отношений, углубление всестороннего стратегического сотрудничества отвечает коренным интересам двух стран. Китай намерен совместно с правительством Германии продолжать содействовать непрерывному развитию межгосударственных отношений и практического сотрудничества, подчеркивается в телеграмме.

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