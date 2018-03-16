Мобильное приложение "Карты Бэйдоу" запустится к маю

16 марта 2018 01:07 (UTC+04:00)

Первого мая будет запущено мобильное приложение "Карты Бэйдоу", основанное на спутниковой навигационной системе «Бэйдоу», сообщают китайские СМИ.

Как стало известно, "Карты Бэйдоу" удобны для восприятия и оснащены голосовыми подсказками, в приложении отмечены все дорожные знаки, круговое движение, скоростные автомагистрали, а также главные и боковые дороги. Что касается точности ориентирования и навигации, то "Карты Бэйдоу" могут ориентироваться до 1 метра и конкретной полосы движения. А традиционные электронные карты, навигация по которым осуществляется с помощью спутниковой системы GPS, могут ориентироваться лишь до 10 метров. В то же время, "Карты “Бэйдоу” для беспилотных автомобилей предоставят еще более точное ориентирование на местности.

По сообщениям, одна компания, принадлежащая технологической корпорации “Бэйдоу”, разработала первый в мире интернет вещей на основе информационно-коммуникационных технологий «Бэйдоу».

Строительство навигационных спутников «Бэйдоу» уже вступило в третий этап. К концу 2018 года будут запущены в общей сложности 18 спутников, и в основном завершится строительства созвездия. А к концу 2020 года сформируется глобальная сеть, состоящая из 35 спутников «BeiDou-3» и начнет предоставлять сервис глобальным пользователям.

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