Инвестиции Китая в зарубежные страны стали более стабильными и рациональными

Китай ограничил нерациональные зарубежные инвестиции, таким образом, иностранные инвестиции Китая стали более стабильными и рациональными, сказал министр коммерции КНР Чжун Шань, сообщают китайские СМИ.

"В целом, зафиксированы благоприятные тенденции в капиталовложении КНР в зарубежные страны, инвестиции соответствуют порядку экономического развития, а также повсеместно приветствуются", - сказал Шань.

По словам Чжун Шаня, к настоящему времени Китай уже превратился в мировую инвестиционную державу. В 2017 году объем прямых иностранных инвестиций КНР составил $124,6 млрд., Китай занимает первое место по этому показателю. С точки зрения сфер инвестирования, произошла трансформация с доминированием трудоемких отраслей к преобладанию доли технологических и капиталоемких индустрий. Относительно субъектов инвестирования, осуществлен переход от малых и средних предприятий к крупным компаниям. Что касается основных районов вложения инвестиций, Китай перешел от развивающихся к всему миру.

Чжун Шань подчеркнул, что китайские инвестиции способствовали процессу индустриализации стран-реципиентов, увеличили их финансовый доход, стимулировали экономическое развитие и народное благосостояние этих стран. В 2017 году предприятия на иностранном капитале заплатили налоги в странах-реципиентах инвестиций в размере более $30 млрд., создав 1,35 млн. рабочих мест.

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