Рост капиталовложений в основные фонды в Китае составил почти 8%

В январе-феврале 2018 года объем капиталовложений в основные фонды Китая вырос на 7,9 процента в годовом выражении. Темпы роста показателя оказались на 0,7 процентного пункта выше, чем за весь 2017 год, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Согласно статистическим данным, в первые два месяца этого года инвестиции негосударственного сектора в основные фонды увеличились на 8,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ГСУ также опубликовало данные о развитии промышленности, индустрии услуг и потреблении.

В январе-феврале промышленное производство в стране выросло на 7,2 процента в годовом исчислении, при этом темпы роста на один процентный пункт превзошли показатель, зарегистрированный в декабре прошлого года. В частности, добавленная стоимость горнодобывающей промышленности возросла на 1,6 процента, обрабатывающей промышленности - на семь процентов, энергетической отрасли и отрасли водоснабжения - на 13,3 процента.

Статистические данные показывают, что в первые два месяца индекс деловой активности индустрии услуг повысился на восемь процентов по сравнению с тем же периодом минувшего года. Темпы роста показателя были на 0,1 процентного пункта выше, чем в декабре 2017 года.

Что касается потребительского рынка, в январе-феврале в стране был отмечен рост объема розничной торговли потребительскими товарами на 9,7 процента. В частности, в рамках интернет-торговли объем продаж вырос на 37,3 процента.

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