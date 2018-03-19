Новым главой Центробанка Китая избран И Ган, на пост премьера переизбрали Ван И

Делегаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в понедельник утвердили на должность первого вице-премьера Госсовета (правительство страны) экс-главу парткома Шанхая Хань Чжэна. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

За его кандидатуру проголосовали 2955 делегатов. Четыре парламентария проголосовали против, один воздержался.

Другими заместителями главы правительства стали члены Политбюро: экс-глава Отдела Единого фронта ЦК Сунь Чуньлань, экс-глава парткома провинции Гуандун Ху Чуньхуа и ведущий советник председателя КНР Си Цзиньпина по финансово-экономическим вопросам Лю Хэ.

Пост министра обороны Китая

Делегаты первой сессии ВСНП также утвердили экс-главкома ракетных войск генерала Вэй Фэнхэ на должность министра обороны КНР. Его кандидатуру поддержали 2968 депутатов, еще двое воздержались.

Вэй Фэнхэ с 2012 по 2017 года занимал должность главкома Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (до реформ 2015 года - Второй артиллерийский корпус). По итогам прошедшего в октябре 2017 года XIX Компартии Китая вошел в Военный совет ЦК. 18 марта делегаты ВСНП также одобрили включение Вэй Фэнхэ в Центральный военный совет КНР.

ЦВС является высшим государственным органом по управлению НОАК. Он осуществляет свои функции параллельно с партийным органом по управлению вооруженными силами, Военным советом ЦК КПК. Обычно они идентичны по своему составу.

Глава МИД КНР

На должность главы МИД КНР переизбран Ван И. Его кандидатуру поддержали 2966 депутатов, два проголосовали против, передает корреспондент ТАСС.

Ван И родился в 1953 году в Пекине. В 1977 году вступил в Коммунистическую партию Китая, в 1982 окончил факультет языков стран Азии и Африки Второго пекинского института иностранных языков. Имеет докторскую степень по международным отношениям. С 1982 года занимал различные должности в МИД КНР - референт, атташе, заместитель начальника и начальник отдела Департамента стран Азии.

В 1998-2001 годах был помощником министра иностранных дел и по совместительству - директором Департамента политического анализа МИД. В 2001 назначен заместителем министра иностранных дел, став самым молодым заместителем министра иностранных дел в истории КНР. С 2001 по 2004 и с 2004 по 2008 годы занимал должность заместителя министра иностранных дел Китая, в июне 2008 назначен руководителем Канцелярии по работе с Тайванем ЦК КПК и Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР. С марта 2013 года занимает должность министра иностранных дел Китая.

Министр финансов КНР

Делегаты первой сессии ВСНП 13-го созыва утвердили на должность министра финансов КНР Лю Куня. Ранее он занимал должность заместителя главы ведомства.

Его кандидатуру поддержали 2968 депутатов. Один воздержался.

Лю Кунь родился в 1956 году в провинции Гуандун (юг КНР), в 1984 году вступил в Компартию Китая. Окончил факультет экономики Сямэньского университета. С 1988 по 2013 год занимал различные государственные и партийные должности в руководящих органах провинции Гуандун. В мае 2015 года занял пост заместителя министра финансов.

Глава Центробанка

Делегаты также утвердили И Гана на должность главы Народного банка Китая (НБК, Центробанк). Ранее он занимал должность заместителя председателя этого финансового регулятора.

Его кандидатуру поддержали 2965 депутатов, двое проголосовали против и еще двое воздержались.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.