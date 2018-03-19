Китай продолжит содействовать политическому урегулированию сирийской проблемы -- посол

19 марта 2018 18:22 (UTC+04:00)

Китай продолжит играть активную роль в содействии политическому урегулированию ситуации в Сирии, а также предоставлять этой стране гуманитарную помощь. Об этом по случаю седьмой годовщины начала сирийского кризиса сказал в интервью агентству "Синьхуа" посол КНР в Сирии Ци Цяньцзинь.

"Несмотря на позитивные изменения положения дел в Сирии, война продолжается, коренные противоречия в обществе страны не устранены, разрешение сирийской проблемы сталкивается с трудностями и вызовами", - отметил дипломат.

Ци Цяньцзинь заявил, что сирийский кризис - уже не внутренняя проблема страны, он превратился в международный конфликт, поэтому для окончательного решения вопроса необходимо глобальное сотрудничество. "Сторонам следует придерживаться политического урегулирования, вести полноценный диалог и консультации, исходя из коренных интересов сирийского народа, и избегать военной конфронтации", - подчеркнул он.

По мнению посла, мировое сообщество также должно вести эффективное сотрудничество для содействия возобновлению социально-экономического развития и нормальной жизни в Сирии, поскольку "для послевоенного восстановления Сирии потребуются огромные средства, предстоит решить тяжелые задачи, ни одна страна не сможет сделать это, опираясь лишь на собственные силы".

Ци Цяньцзинь отметил, что Китай, будучи постоянным членом СБ ООН, активно содействует политическому урегулированию сирийской проблемы, принял участие во всех консультациях по Сирии. Пекин также предоставил Сирии гуманитарную помощь, в том числе продовольствие, медикаменты и другие грузы.

Посол заверил, что Китай будет и дальше играть активную роль в продвижении политического урегулирования сирийского кризиса, действуя мирно, справедливо и конструктивно, а также продолжит предоставлять Сирии гуманитарную помощь.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Железнодорожные грузовые маршруты Китай-Европа продлены до Вьетнама
Бизнес 18:14
Традиционный праздник мяосцев "Цзицяоцзе" отметили в китайской провинции Гуйчжоу (ФОТО)
Китай 18:08
Туркменистан нацелен на новый уровень деловых отношений с КНР
Бизнес 17:41
В китайской провинции внедрят бесплатные полугодовые абонементы для развития туризма
Туризм 16:40
Китай построит первую экспериментальную базу для беспилотных автомобилей
Бизнес 16:10
Китай утвердил заявки трех компаний на проведение IPO
Бизнес 14:13
Китай снизит пошлины на импорт автомобилей
Бизнес 13:36
Годовой доход китайской телекоммуникационной компании ZTE превысил $17 млрд
ИКТ 12:04
ITC ООН поддержит участие 100 МСП мира в I китайской международной импортной ярмарке
Бизнес 10:46
Новым главой Центробанка Китая избран И Ган, на пост премьера переизбрали Ван И
Китай 06:40
Силы ССА установили контроль над Африном
Турция 18 марта 11:09
Ли Кэцян переназначен на пост премьера Китая на второй срок
Китай 18 марта 06:58
Из Восточной Гуты с начала "гуманитарных пауз" вышли более 48 тысяч человек
Арабские страны 17 марта 23:19
Меркель и Си Цзиньпин обсудили торговые вопросы, КНДР и договорились углубить партнерство
Китай 17 марта 21:07
Из Восточной Гуты с начала работы коридора вышли более 44 тысяч беженцев
В мире 17 марта 17:53
Не менее 13 человек пострадали в Дамаске при обстреле со стороны боевиков
В мире 17 марта 15:26
Более 30 тыс. человек вышли из Восточной Гуты
В мире 17 марта 15:17
Посол: Долг Кыргызстана перед Китаем будет выплачиваться согласно договоренностям
Кыргызстан 17 марта 14:05