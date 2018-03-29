Контакты Пекина и Пхеньяна станут надежнейшим каналом межкорейского сближения

29 марта 2018 07:38 (UTC+04:00)

Активное взаимодействие между Китаем и КНДР в ближайшем будущем станет самым надежным из всех существующих каналов по сближению позиций Пхеньяна и Сеула, нормализации обстановки на Корейском полуострове, передает ТАСС со ссылкой на китайская газету Global Times.

"Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном позволит обеим сторонам по-новому взглянуть на совместные двусторонние связи, - отмечается в редакционном материале издания. - В краткосрочной перспективе дружественные контакты двух государств, вне всякого сомнения, станут самым стабильным каналом по снижению трений [между Севером и Югом] на полуострове".

Обозреватели газеты отмечают, что вплоть до недавнего времени "некоторые международные силы" предпринимали попытки воспрепятствовать устранению противоречий между Республикой Корея и КНДР. "На китайско-северокорейскую дружбу навешивались всевозможные ярлыки, распространялись слухи, которые приводили к усилению напряженности в отношениях Пекина и Пхеньяна. Однако фундамент этих двусторонних связей оказался прочнее, чем они ["некоторые международные силы"] предполагали", - говорится в материале.

По мнению авторов, за последние годы Пхеньян заметно "усилил основы для национальной независимости и государственной самостоятельности", а также "продемонстрировал прогресс в области социально-экономического развития". "Китай и КНДР в прошлом бок о бок сражались в боях [Корейской войны 1950-1953 годов] и должны оставаться партнерами, частями единого безопасного и процветающего сообщества", - резюмирует издание.

Как в свою очередь комментирует визит Ким Чен Ына газета China Daily, это событие доказывает, что Пекин активно вовлечен в процесс урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. "Поскольку лидер КНДР намеревается в ближайшие два месяца провести саммиты со своими коллегами из Республики Корея и США, желание Си Цзиньпина и Ким Чен Ына "сверить часы" было естественным, - отмечают обозреватели газеты. - Предположения о том, что Пекин оказался за бортом на фоне [активизирующихся] контактов Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном, всегда были беспочвенными".

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