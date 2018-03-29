Пекинский университет открыл новый кампус в Оксфорде (ФОТО)

В Оксфорде состоялась торжественная церемония открытия первого зарубежного кампуса Пекинского университета, сообщает портал «Жэньминь жибао».

Данный кампус также является первым отделением учебного заведения в развитых странах, принадлежащий китайскому вузу. Открытие кампуса Пекинского университета стало знаменательным моментом в истории развития китайского высшего образования.

Как сообщили в Пекинском университете, скоро завершится работа по набору первых учащихся в английский кампус. Большинство студентов являются гражданами Великобритании и других стран мира, у которых будет возможность получить степень магистра в сфере финансов, менеджмента и экономки. За два года студенты пройдут обучение в Оксфордском кампусе и кампусе Пекинского университета в Шэньчжэне. Английский филиал планирует в будущем набирать предпринимателей из Великобритании и других стран Европы на краткосрочные курсы для высшего звена.

В Оксфордском кампусе будут доступны дисциплины по финансам, экономике и менеджменту с упором на специфику Китая. Студенты овладеют не только базовыми профессиональными знаниями, но и смогут понаблюдать практику реформирования и развития в Китае.

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