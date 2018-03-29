Прибыль китайской автомобильной компании BYD превысила 4 млрд юаней

29 марта 2018 19:06 (UTC+04:00)

В 2017 году доходы от хозяйственной деятельности китайской автомобильной компании BYD составили около 105,9 миллиарда юаней (один доллар США равен 6,28 юаня), ее чистая прибыль достигла 4,066 миллиарда юаней со снижением на 19,51 процента по сравнению с предыдущим годом. Как сообщает Синьхуа, об этом говорится в годовом отчете компании.

Согласно документу, в 2017 году доходы компании от бизнеса, связанного с автомобилями и соответствующей продукцией, составили примерно 56,624 миллиарда юаней. В частности, доходы от операций с автомобилями на новых источниках энергии составили около 39,06 миллиарда юаней с приростом на 12,83 процента по сравнению с 2016 годом.

В прошлом году доходы компании от бизнеса в области мобильных телефонов составили 40,473 миллиарда юаней (рост на 3,53 процента), доходы в области аккумуляторных батарей и техники фотовольтажа - 8,767 миллиарда юаней (рост на 19,37 процента).

BYD - один из ведущих китайских производителей автомобилей на новых источниках энергии. Акции компании котируются на Шэньчжэньской и Сянганской фондовых биржах.

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