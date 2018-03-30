Глава ПК ВСНП призвал специальные комитеты играть более активную роль в новую эпоху

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Ли Чжаньшу призвал специальные комитеты ВСНП 13-го созыва в большей мере выполнять свою важную роль в рамках работы ВСНП в новую эпоху.

Как сообщает агентство Синьхуа, об этом Ли Чжаньшу заявил в обращении к собранию, на котором присутствовали главы всех специальных комитетов ВСНП 13-го созыва.

Ли Чжаньшу подчеркнул, что специальные комитеты должны в рамках планирования и продвижения своей деятельности фокусироваться на общей работе КПК и правительства КНР, а также на центральных задачах, которые стоят перед ВСНП и ПК ВСНП.

Ли Чжаньшу призвал все комитеты к четкому следованию политическим позициям, направлениям, принципам и путям, которые обозначаются ЦК КПК.

При ВСНП 13-го созыва учреждено 10 специальных комитетов, в том числе по делам национальных меньшинств, по делам Конституции и законодательства, по финансовым и экономическим делам, по иностранным делам.

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