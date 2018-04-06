Китай примет ответные меры в отношении нового плана США по введению пошлин - Минкоммерции

6 апреля 2018 18:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Китай любой ценой примет решительные комплексные ответные меры в отношении США с целью твердо защищать интересы государства и народа. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Президент США Дональд Трамп в четверг потребовал от офиса торгового представителя США в соответствии с результатами расследования по 301-му разделу Закона о торговле ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью 100 миллиардов долларов.

"Мы приняли во внимание соответствующую информацию. Наша позиция по китайско-американским торгово-экономическим связям является четкой. Китай не намерен вести торговую войну, но и не боится ее", - подчеркнул Гао Фэн.

Как он сообщил, китайская сторона будет внимательно следить за высказываниями и действиями американской стороны. Если США, невзирая на возражения Китая и международного сообщества, будет упрямо заниматься унилатерализмом и торговым протекционизмом, то китайская сторона будет сражаться до конца.

Нынешние конфликты между Китаем и США в торгово-экономической области провоцируются самыми Соединенными Штатами. По сущности это провокация, совершаемая американским унилатерализмом против глобального мультилатерализма, это провокация, совершаемая американским торговым протекционизмом против глобальной свободной торговли, отметил Гао Фэн.

Китай продолжит углублять реформы и расширять открытость внешнему миру, защищать многостороннюю торговую систему, прилагать усилия к содействию созданию благоприятных условий для торговли и инвестиций, а также их либерализации в глобальном масштабе, заявил представитель Минкоммерции КНР.

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