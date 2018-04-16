Строящаяся в Китае высоковольтная ЛЭП успешно преодолела Янцзы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В поселке Гаогоу уезда Увэй провинции Аньхой (Восточный Китай) накануне был натянут последний провод линии электропередачи (ЛЭП) сверхвысокого напряжения над рекой Янцзы.

ЛЭП постоянного тока напряжением 1100 кВ от подстанции "Чжуньдун" в Чанцзи (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай) до подстанции "Ваньнань" в Гуцюане (провинция Аньхой) строится в рамках проекта поставок электроэнергии с запада на восток Китая и по напряжению относится к самому высокому классу.

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