ВВП Китая в первом квартале вырос на 6,8 % (ФОТО)

Китайская экономика продемонстрировала хороший старт в 2018 году, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно данным Государственного статистического управления Китай, в первом квартале ВВП страны вырос на 6,8 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

В первые три месяца текущего года ВВП Китая составил 19,88 триллиона юаней (около 3,2 триллиона долларов) и увеличился в сопоставимых ценах на 6,8 процента в годовом выражении, оставшись неизменным по сравнению с предыдущим кварталом.

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