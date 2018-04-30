В Китае придумали замену Windows и Android

Китайская компания Huawei разрабатывает собственную операционную систему для замены Android и Windows, сообщает РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post.

Лидер по продаже смартфонов в Китае принялся разрабатывать свою операционную систему в 2012 году, после того как США начали расследование в отношении ZTE - китайской компании - производителя телекоммуникационного оборудования. Позднее ей запретили использовать американские технологии в своих продуктах.

Работа над операционной системой, которая будет доступна как в мобильной, так и в десктопной версиях, велась на случай "худшего сценария", если США введут против нее такие же санкции, как и против ZTE.

Система, которую удалось разработать Huawei, ощутимо хуже, чем Android, признаются в компании. При этом руководство Huawei заявило, что не планирует выпускать ее, в случае если у них останется возможность пользоваться американскими технологиями.

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