В Китае придумали замену Windows и Android

30 апреля 2018 00:32 (UTC+04:00)

Китайская компания Huawei разрабатывает собственную операционную систему для замены Android и Windows, сообщает РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post.

Лидер по продаже смартфонов в Китае принялся разрабатывать свою операционную систему в 2012 году, после того как США начали расследование в отношении ZTE - китайской компании - производителя телекоммуникационного оборудования. Позднее ей запретили использовать американские технологии в своих продуктах.

Работа над операционной системой, которая будет доступна как в мобильной, так и в десктопной версиях, велась на случай "худшего сценария", если США введут против нее такие же санкции, как и против ZTE.

Система, которую удалось разработать Huawei, ощутимо хуже, чем Android, признаются в компании. При этом руководство Huawei заявило, что не планирует выпускать ее, в случае если у них останется возможность пользоваться американскими технологиями.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Министр обороны Азербайджана встретился с командующим западной зоной Китая (ФОТО)
Политика 29 апреля 20:12
Китай подбирает космонавтов для своей первой космической станции
Китай 29 апреля 09:49
Сеул выразил протест Пекину из-за входа военного самолета в зону ПВО страны
Китай 29 апреля 08:18
Китай назвал доклад США по интеллектуальной собственности необъективным
Китай 28 апреля 13:23
Лидеры КНР и Индии договорились о поддержании мира и стабильности на границе
Китай 28 апреля 12:18
Туркменистан увеличивает поставки газа в Китай
Энергетика 28 апреля 12:10
Си Цзиньпин: Сотрудничество Китая и Индии будет иметь всемирное значение
Китай 28 апреля 08:18
Китайская компания поддерживает ИКТ специалистов Таджикистана
ИКТ 27 апреля 18:59
В Китае выпущен первый отечественный терагерцовый чип для получения изображения
ИКТ 27 апреля 17:28
В I квартале 2018 года внешнеторговый оборот Китая и Индии вырос на 15,4%
Бизнес 27 апреля 17:07
Китай вновь повышает цены на бензин и дизельное топливо
Энергетика 27 апреля 16:42
Семеро школьников погибли при нападении неизвестного мужчины в Китае
Китай 27 апреля 16:39
61 страна официально подтвердила свое участие в I Китайской международной импортной ярмарке
Бизнес 27 апреля 16:37
Япония ожидает от КНДР конкретных действий по итогам саммитов с Южной Кореей и США
Другие страны 27 апреля 14:35
Замглавы МИД РФ встретился со спецпредставителем Китая по Сирии
Россия 27 апреля 14:22
В Китае надеются на позитивные итоги встречи лидеров КНДР и Южной Кореи
Китай 27 апреля 13:03
Школьников в Шанхае знакомят с технологией искусственного интеллекта
Китай 27 апреля 01:15
МИД Китая опроверг обвинение США в "нарушении правил ВТО"
Китай 27 апреля 00:32