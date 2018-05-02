Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Китае

2 мая 2018 09:37 (UTC+04:00)

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке сибирской язвы в Китае, где от заболевания погиб один человек, еще два госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

"По сообщению местных властей автономного округа Нинся (север центральной части Китая), в двух населенных пунктах округа зарегистрировано три случая заболевания человека кожной формой сибирской язвы. Сообщается об одном погибшем и двух госпитализированных", — говорится в сообщении.

Установлено, что заболевшие заразились при контакте с больными домашними животными (коровы и овцы).

Кроме того, выявлено 25 человек, имевших контакт с заболевшими. В районе вспышки объявлен карантин, рынки по продаже домашнего скота в округе закрыты, подчеркивается в сообщении.

Сибирская язва относится к группе особо опасных заболеваний сельскохозяйственных и диких животных, люди также к нему восприимчивы. Инфицирование людей происходит при контакте с заболевшими сельскохозяйственными животными. Заболевание протекает исключительно остро и заканчивается в большинстве случаев летально.

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