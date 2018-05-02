Главы МИД Китая и КНДР провели переговоры в Пхеньяне

Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И провел в среду переговоры в Пхеньяне со своим коллегой из КНДР Ли Ён Хо. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает ТАСС.

Информация о содержании беседы не приводится. Агентство отмечает, что стороны, вероятно, обсудили итоги состоявшегося в конце апреля межкорейского саммита, а также ситуацию на Корейском полуострове в преддверии переговоров между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

Как указывает Kyodo, в ходе своей двухдневной поездки Ван И также можетвстретиться с Ким Чен Ыном. В МИД КНР эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Отношения двух стран в последнее время охладели на фоне ужесточения экономических санкций против КНДР со стороны Китая в соответствии с принятыми резолюциями Совета Безопасности ООН.

Между тем в конце марта Ким Чен Ын посетил Китай. Эта поездка стала для него первым зарубежным визитом с того момента, как он возглавил КНДР после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году. По итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Ким Чен Ын пригласил его посетить Пхеньян, и китайский лидер принял это приглашение.

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