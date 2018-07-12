На сессии ПК ВСНП принято постановление о всеобъемлющем усилении мер по охране экологической среды

12 июля 2018 18:34 (UTC+04:00)

Во вторник во второй половине дня в Пекине завершилась 4-я сессия ПК ВСНП 13-го созыва, на которой было принято Постановление ПК ВСНП о всеобъемлющем усилении мер по охране экологической среды и продвижении борьбы с ее загрязнением на основе закона, сообщает Синьхуа.

На сессии присутствовали 170 человек, входящие в состав ПК ВСНП, что соответствует кворуму.

На сессии была отмечена важность создания самой строгой правовой системы по охране экологической среды и содействия эффективному претворению ее в жизнь. При этом необходимо мобилизовать население на участие в борьбе с загрязнением окружающей среды.

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