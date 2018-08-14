Китайские компании попали в топ-100 самых инновационных компаний мира

14 августа 2018 19:36 (UTC+04:00)

25 китайский предприятий попали в рейтинг топ-100 мировых инновационных компаний среди стран с развивающейся экономикой, сообщает Boston Consulting Group, передает газета «Жэньминь жибао».

100 компаний, попавших в рейтинг, способны выгодно использовать цифровые технологии, чтобы стать лидерами в странах с развивающейся экономикой и успешно конкурировать с мировыми корпорациями.

Boston Consulting Group передал ранее в этом месяце, что в рейтинг вошли компания по производству бытовой техники Haier Group Corp., техническая компания Xiaomi Corp. и производитель медицинского оборудования Mindray Medical International Ltd.

Согласно источнику, в странах с развивающейся экономикой все больше заметна потребность в технических инновациях, так как и компании, и потребители используют онлайн-технологии для своего удобства.

«Компании из рейтинга находятся на наилучшей позиции для использования новых технологий и бизнес стратегий, чтобы выделяться среди конкурентов», - считает Тэд Чэн, партнер Boston Consulting Group.

Около 60% компаний в данном рейтинге 2018 года являются либо полностью цифровыми предприятиями, либо широко используют в своей работе цифровые технологии. Для сравнения, в 2012 году только 17% компаний из рейтинга активно использовали цифровые технологии, согласно Boston Consulting Group.

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