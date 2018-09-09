Китай рассчитывает на реализацию договоренностей США и КНДР

9 сентября 2018 19:18 (UTC+04:00)

Китай рассчитывает на реализацию договоренностей США и КНДР по урегулированию на Корейском полуострове, высоко ценит вклад Пхеньяна в процесс денуклеаризации, заявил в воскресенье председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу на встрече в лидером КНДР Ким Чен Ыном, пишет РИА Новости.

Ли Чжаньшу находится в Пхеньяне на торжествах по случаю 70-летия основания КНДР в качестве спецпредставителя председателя КНР Си Цзиньпина. В воскресенье его принял лидер КНДР Ким Чен Ын.
"Что касается ситуации на Корейском полуострове, то Китай всегда придерживается целей по денуклеаризации, обеспечения мира и стабильности, а также урегулирования проблемы Корейского полуострова путем диалога и консультаций", — заявил Ли Чжаньшу, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

По его словам, "китайская сторона высоко ценит положительные усилия, прикладываемые северокорейской стороной, надеется, что КНДР и США смогут осуществить договорённости, достигнутые во время встречи лидеров двух стран". Также Китай рассчитывает, что США и КНДР и в дальнейшем продолжат вести мирный диалог.

"Китай готов работать совместно с заинтересованными сторонами и играть конструктивно роль в политическом урегулировании проблемы Корейского полуострова ", — добавил спецпредставитель китайского лидера.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США перебросили в Сирию дополнительные войска
США 10:13
На юго-западе Китая 26 человек получили ранения в результате землетрясения
Китай 09:21
Венесуэла заявила о планах США поддержать заговор против властей
Другие страны 07:24
В Нью-Йорке открыли станцию метро, разрушенную при теракте 11 сентября
США 06:46
При землетрясении в Китае пострадали по меньшей мере 14 человек
Китай 8 сентября 16:48
Ким Чен Ын настроен на объединение двух Корей
Другие страны 8 сентября 16:20
Лента новостей
Евкуров переизбран главой Ингушетии на третий срок
Россия 18:15
При взрыве в Кабуле погибли три человека
Другие страны 17:27
Президенту Молдовы не понадобилась медицинская помощь после ДТП - советник
Другие страны 16:56
SOCAR о ходе работ по реконструкции и модернизации Бакинского НПЗ (Эксклюзив)
Энергетика 16:45
Азербайджанский дирижер занял второе место на международном конкурсе (ФОТО)
Общество 16:18
Число жертв землетрясения на севере Японии достигло 42 человек
Другие страны 15:27
В Южном Судане упал самолет, погиб 21 человек
Другие страны 14:21
Названа страна с самым большим числом женщин-пилотов
Другие страны 14:19
Франция потратит €3,6 млрд на обновление военных спутников
Европа 14:08