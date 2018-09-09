Китай рассчитывает на реализацию договоренностей США и КНДР по урегулированию на Корейском полуострове, высоко ценит вклад Пхеньяна в процесс денуклеаризации, заявил в воскресенье председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу на встрече в лидером КНДР Ким Чен Ыном, пишет РИА Новости.

Ли Чжаньшу находится в Пхеньяне на торжествах по случаю 70-летия основания КНДР в качестве спецпредставителя председателя КНР Си Цзиньпина. В воскресенье его принял лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Что касается ситуации на Корейском полуострове, то Китай всегда придерживается целей по денуклеаризации, обеспечения мира и стабильности, а также урегулирования проблемы Корейского полуострова путем диалога и консультаций", — заявил Ли Чжаньшу, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

По его словам, "китайская сторона высоко ценит положительные усилия, прикладываемые северокорейской стороной, надеется, что КНДР и США смогут осуществить договорённости, достигнутые во время встречи лидеров двух стран". Также Китай рассчитывает, что США и КНДР и в дальнейшем продолжат вести мирный диалог.

"Китай готов работать совместно с заинтересованными сторонами и играть конструктивно роль в политическом урегулировании проблемы Корейского полуострова ", — добавил спецпредставитель китайского лидера.

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