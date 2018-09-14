Сотрудничество Китая и Казахстана в рамках инициативы «Один пояс, один путь» принесло богатые плоды

На днях в честь пятилетней годовщины инициативы «Один пояс, один путь» в столице Казахстана Астане, где в 2013 г. впервые была выдвинута предстателем КНР Си Цзиньпином идея совместного построения Экономического пояса Шелкового пути, были проведены Казахстанско-китайский бизнес-форум и Казахстанско-китайский форум в рамках «Одного пояса, одного пути» по обменам между аналитическими центрами, в сфере СМИ и культурному взаимодействию, сообщает издание «Жэньминь жибао».

На обоих форумах были подведены итоги сотрудничества и обсуждены перспективы взаимодействия Китая и Казахстана.

На Казахстанско-китайском форуме в рамках «Одного пояса, одного пути» по обменам между аналитическим центрами, в сфере СМИ и культурному взаимодействию, совместно организованном Китайской ассоциацией общественной дипломатии, Казахстанским советом по международным отношениям и компанией «Хуаньцюван», приняли участие около 130 китайских и казахских представителей, в том числе вице-президент Китайской ассоциации общественной дипломатии Ху Чжэнъюэ, бывший Посол КНР в РК Чжан Сиюнь, бывший Посол РК в КНР Куаныш Султанов и председатель Казахстанского совета по международным отношениям Ерлан Карин.

За последние пять лет между Китаем и Казахстаном состоялось 18 встреч на высшем уровне. Под руководством лидеров двух стран за последние 5 лет были получены многие достижения, отношения между Казахстаном и странами Евразии поднялись на новый уровень, о чем заявил Ерлан Карин на форуме.

Ху Чжэнъюэ отметил, что инициатива «Один пояс, один путь» представляет собой совершенно новый механизм международного сотрудничества. «Работая вместе, мы сможем создать светлый путь взаимной выгоды и совместного выигрыша», - добавил он.

Куаныш Султанов в интервью корреспонденту газеты «Global Times» заявил, что благодаря реализации инициативы «Один пояс, один путь» в соответствующих странах было создано свыше 200 тысяч новых рабочих мест, что означает появление новых возможностей и выбора. В Казахстане наблюдается бум изучения китайского языка, а в Китае в настоящее время обучается более 14 тысяч студентов из Казахстана.

Сотрудничество между Китаем и Казахстаном проходит плодотворно. Китай является вторым крупнейшим торговым партнером, вторым по величине экспортным рынком и поставщиком товаров для Казахстана. Китайские учреждения уже предоставили Казахстану кредит на более 50 млрд долларов США, так что Китай выступает крупнейшей страной-источником коммерческого кредита для Казахстана. В 2017 году поезда по маршруту Китай – Европа более 1800 раз пересекли территорию Казахстана, этот показатель вырос на 50% по сравнению с 2016 г., общая сумма стоимости товаров, отправленных из Китая и Казахстана, составила 120 млн долларов США. Помимо этого, Китай создал пять Институтов Конфуция в Казахстане, а Казахстан в свою очередь учредил пять Центров казахского языка и культуры в Китае. Страны также развертывают сотрудничество в развитии расчетных операций в национальных валютах двух стран и валютном свопе.

Согласно официальным данным, в течение 5 лет сумма китайских инвестиций в Казахстан превысила более 29 млрд долларов США, Казахстан стал приоритетной страной для китайских инвесторов. В настоящее время количество китайских компаний, зарегистрированных в Казахстане, достигло 2600, около 600 предприятий осуществляет коммерческую деятельность в этой стране.

В частности, филиал компании Infinitus (Китай), являющийся ведущей корпорацией в китайском производстве лечебных трав, 4 сентября этого года получил государственную регистрацию в Казахстане, что в свою очередь стало важным шагом компании для открытия рынка Средней Азии. Исполнительный генеральный директор компании Infinitus (Китай) Юй Цзянлинь в интервью сообщил, что богатые плоды сотрудничества Китая и Казахстана в рамках «Одного пояса, одного пути» позволили компании Infinitus увидеть новые возможности развития. Традиционная китайская медицина с тысячелетней историей пользуется большой популярностью в Казахстане, что демонстрирует широкий простор для развития здравоохранительной отрасли Китая в этой стране. «Мы готовы стать "поставщиками здоровья" для стран вдоль «Одного пояса, одного пути», играть более важную роль в содействии гуманитарному обмену и сотрудничеству в здравоохранении», - отметил Юй Цзянлинь.

В целом, сотрудничество между Китаем и Казахстаном обладает большим потенциалом, кроме того, Кахахстан считается одной из самых перспективных стран в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Об этом сообщает сайт «Хуаньцюван».

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