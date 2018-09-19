Пекин надеется, что Сеул и Пхеньян продолжат развивать сотрудничество

Китай приветствует достигнутые договоренности между Южной Кореей и КНДР по итогам состоявшейся встречи в Пхеньяне, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА Новости.

Межкорейский саммит прошел во вторник и среду в Пхеньяне. Это уже третья встреча корейских лидеров Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в этом году, по ее итогам было подписано совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.

"Лидеры Южной Кореи и КНДР во время встречи в Пхеньяне подписали совместное заявление, достигли нового консенсуса по улучшению двусторонних отношений, смягчению напряжённости в регионе, а также продвижению процесса денуклеаризации и мирных переговоров. Мы выражаем своё приветствие этому и одобряем позитивные усилия, сделанные двумя сторонами", — заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что Китай, являясь близким соседом Корейского полуострова, всегда выступал и выступает за улучшение отношений между двумя сторонами посредством диалога и консультаций.

"Мы надеемся, что стороны продолжат реализовывать достигнутый консенсус в соответствии с заявлением, будут прилагать усилия для развития сотрудничества между Севером и Югом, а также будут делать позитивный вклад в политическое урегулирование пропетым", — добавил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР.

Согласно тексту совместного заявления, КНДР пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне. Кроме того, Сеул и Пхеньян договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты близ демилитаризованной зоны для предотвращения инцидентов, вывести военных из ДМЗ и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также создать в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, где не будут проводиться военные учения.

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