Китай сделал США представление из-за санкций

Китай сделал резкое представление США из-за введённых санкций за военное сотрудничество с Россией, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА Новости.

Ранее минфин США сообщил, что ввел санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу.

"Китайская сторона выражает своё крайнее возмущение вышеуказанными действиями и уже сделала резкое представление", — заявил на брифинге Гэн Шуан.

Как ранее сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США, Центральный военный совет попал под вторичные санкции США из-за взаимодействия с Рособоронэкспортом, уже находящимся в "Списке обозначенных лиц", за покупку десяти военных самолетов "Сухой" в декабре 2017 года, а также зенитных ракетных комплексов С-400 в январе 2018 года.

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