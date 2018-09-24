В Тихом океане набирает силу угрожающий Китаю новый тайфун

24 сентября 2018 07:54 (UTC+04:00)

Новый, 24-й в этом сезоне тайфун, которому присвоено название "Трами", сформировался в Тихом океане к западу от Филиппин. Набирая силу, он постепенно смещается к юго-восточному побережью Китая, передает ТАСС со ссылкой на метеорологическую службу Тайваня.

По ее данным, скорость ветра в центральной части циклона достигает 48 м/с с порывами до 58 м/с, давление - 935 гПа.

По предварительным прогнозам, к концу недели "Трами" в статусе супертайфуна может обрушиться на остров Тайвань и затем на побережье материкового Китая. В зоне непогоды также окажутся острова на юге Японского архипелага, предупредили синоптики.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай отменил визит командующего ВМС в США
Китай 23 сентября 01:27
Китай отменил участие в совместных мероприятиях с США
Китай 22 сентября 23:34
МИД Китая вызвал посла США из-за санкций за сотрудничество с Россией
Китай 22 сентября 19:10
Китай отказался от новых торговых консультаций с США
Китай 22 сентября 11:49
Китай отказался от планов проведения новых торговых консультаций с США
Китай 22 сентября 08:46
Россия готова заместить ряд американских товаров на китайском рынке
Россия 21 сентября 17:55
Лента новостей
Эрдоган: Турция ни при каких обстоятельствах не допустит террористических формирований на своей границе
Турция 07:23
Министерство энергетики Азербайджана об объединении энергетических систем Азербайджана, Ирана и Грузии (Эксклюзив)
Энергетика 07:00
Глава Еврокомиссии выразил полную поддержку системе ООН
В мире 06:14
Трамп посвятит свою речь в ООН реформе международной торговли
США 05:43
В Айове грузовой поезд рухнул в реку
США 05:00
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,3
Россия 04:19
Трамп прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
США 03:28
На Кубе в ДТП с грузовиком пострадали не менее 36 человек
Другие страны 02:39
У берегов Испании за выходные обнаружили более 500 нелегальных мигрантов
Европа 01:44