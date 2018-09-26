Китай занимает первое место в мире по количеству заявок на изобретение

26 сентября 2018 20:20 (UTC+04:00)

По информации, полученной на Форуме по научно-техническому развитию сельского хозяйства и деревни в Китае, вклад научно-технического прогресса в сельскохозяйственном секторе с 53.5% в 2012 году вырос до 57, 5 процента в 2017 году. КНР добилась прорывных результатов в разведении «суперриса», выведении трансгенного хлопка и разработке вакцины против птичьего гриппа, сообщает «Жэньминь жибао».

Нынешний форум организован научно-техническим и образовательным департаментом Министерства сельского хозяйства КНР, Китайской Академией сельскохозяйственных наук, Центром научно-технического развития Министерства сельского хозяйства КНР и Китайским агротехническим обществом. На форуме были опубликованы пять специальных исследовательских доклада и отчеты аналитических центров, в том числе «Доклад о научно-техническом развитии сельского хозяйства и деревни в Китае (2012-2017)», «Интерпретация анализа сельскохозяйственных исследований мира в 2017 году».

Согласно «Научно-техническим работам в области сельского хозяйства Китая и анализу глобальной конкурентоспособности в сфере патентов в 2017 году», в период с 2014 по 2016 годов Китай был на первом месте в мире по количеству заявок на изобретение в сельскохозяйственном секторе. Вместе с этим, КНР стала лидером по скорости развития технологий в последние пять лет. Китай также сохраняет первое место в технологиях по садоводству, выращиванию и посеву, имеет технологические преимущества в области корма и удобрения.

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