В Китае заявили, что будут поддерживать текущий миропорядок и принципы многосторонности

Китай всегда поддерживал мировой порядок, придерживался принципа многосторонности и будет выполнять взятые на себя международные обязательства. Об этом, выступая в пятницу на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил член Госсовета КНР, министр иностранных дел Китая Ван И. Его слова приводит "Синьхуа", передает в субботу ТАСС.

"Перед лицом новых событий и серьезных вызовов Китай будет выполнять взятые на себя обязательства, будет приверженцем многосторонности, продолжит взаимовыгодное сотрудничество, будет действовать по правилам, поддерживать справедливость и работать для достижения реальных результатов", - сказал глава внешнеполитического ведомства. "Китай никогда не колебался в своей приверженности целям и принципам Устава ООН", - подчеркнул дипломат.

Глава МИД КНР также отметил, что, несмотря на "обошедшиеся стране очень дорого" 15-летние переговоры, предшествовавшие присоединению Китая к Генеральному соглашению по тарифам и торговле, а затем вступление во Всемирную торговую организацию, КНР выполнила все взятые на себя обязательства и интегрировалась в мировую экономическую систему.

Кроме того, по словам Ван И, после того, как разразился международный финансовый кризис, "Китай решил не сидеть сложа руки, а работать вместе с другими странами, чтобы пережить тяжелые времена".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.