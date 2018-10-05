В Китае утечка угарного газа на электростанции унесла жизни пяти человек

5 октября 2018 21:58 (UTC+04:00)

Пять человек погибли, еще 15 пострадали в результате утечки угарного газа на тепловой электростанции в провинции Ганьсу на севере Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным агентства, инцидент произошел утром в пятницу в городском округе Цзиньчан, когда рабочие проверяли и ремонтировали котлы.

Все пострадавшие были госпитализированы, среди них есть один в тяжелом состоянии. В настоящий момент проводится расследование произошедшего.

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