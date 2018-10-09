Китай будет импортировать товары на сумму 24 трлн. долларов США в следующие 15 лет

Со времени проведения политики реформ и открытости ВВП Китая вырос в 34,5 раза в постоянных ценах, а общий объем экономики поднялся с 11-го на второе место в мире. За последние пять лет вклад Китая в развитие мировой экономики превысил 30 процентов. Прогнозируется, что в течение следующих 15 лет Китай будет импортировать товары товаров на сумму 24 триллиона долларов США, сообщает издание «Жэньминь жибао».

По мере ускорения открытости китайского рынка капитала, а также включения акций класса А в индекс стран с формирующейся рыночной экономикой, внесения китайских облигаций в индекс глобальных облигаций компании Bloomberg и благодаря другим позитивным факторам, мировые инвесторы смогли приобрести акции класса А и китайские облигации. По мнению издания «The Wall Street Journal», данное явление отразило решительность китайского правительства привлечь иностранный капитал с помощью политики открытости внутреннего рынка и выявило позитивную оценку китайского рынка со стороны иностранных инвесторов.

По предварительным подсчетам, в течение следующих 15 лет Китай привлечет 2 триллиона долларов США иностранных прямых инвестиций, общий объем внешних инвестиций также достигнет 2 триллионов долларов США. Как рассказал старший научный сотрудник Йельского университета Стивен Роач, мировая экономика получит выгоду от китайской экономики. В настоящее время мир нуждается в процветающем Китае больше, чем когда-либо.

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