Alibaba начнет продавать в Китае товары крупных российских производителей

Alibaba Group через свои платформы начнет продавать в Китае товары российских производителей, среди которых "Балтика", "Объединенные кондитеры", KDVGroup, "Вкусвилл" и более 20 других компаний. Об этом говорится в сообщении Alibaba, сообщает в пятницу ТАСС.

"AliExpress провел конференцию российских поставщиков, которые планируют начать экспорт своих товаров в Китай через платформы Alibaba Group. На первом этапе компания планирует открыть представительства российских брендов на Tmall, который является крупнейшей е-com платформой в Китае", - говорится в сообщении.

В конференции поставщиков участвовали такие бренды и производители, как "Балтика", "Объединенные кондитеры", KDVGroup, " Вкусвилл" и более 20 других компаний, которые охватят наиболее популярные товарные категории у китайских потребителей. Отмечается, что в планах на первом этапе поставлять на Tmall несколько сотен товарных наименований.

"Часть нашей стратегии - это превращение AliExpress в удобную платформу для экспорта брендов по всему миру. На первом этапе мы планируем вывести на китайский рынок несколько десятков российских компаний, а в перспективе для них станет возможно продавать свои товары во всех странах присутствия AliExpress - для этого будет использоваться в том числе уже построенная логистическая инфраструктура нашей компании", - прокомментировал генеральный директор AliExpress в России Лю Вэй, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании также принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress и Taobao.

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