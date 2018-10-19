Власти Китая назвали причины временного падения котировок на фондовых биржах страны

19 октября 2018 12:23 (UTC+04:00)

Повышение учетных ставок центральными банками крупных стран, важные структурные преобразования в китайской экономике и усиливающийся фактор неопределенности на международной арене стали тремя главными причинами заметного снижения котировок на китайских фондовых биржах. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, передает в пятницу ТАСС.

"Ведущие ЦБ мира повысили учетные процентные ставки, что привело к колебаниям на всех международных биржах - произошел некоторый спад. На рынке ценных бумаг США тоже произошла заметная корректировка - этот процесс наблюдается до сих пор, - приводит его слова агентство "Синьхуа". - Повлияли на это и торговые трения Китая с Соединенными Штатами, однако такое воздействие можно объяснить скорее психологической составляющей, нежели реальными тенденциями",

Лю Хэ добавил, что Пекин и Вашингтон по-прежнему поддерживают контакты по этой проблеме. "Во-вторых, сейчас наблюдается разрушение прежних структурных механизмов в экономике КНР, вместо которых формируются новые. <...> Наконец, меняются прогнозы и ожидания участников рынка, поскольку усиливаются факторы неопределенности на международной арене - это отражается на поведении инвесторов", - резюмировал вице-премьер.

Он также добавил, что существуют и чисто технические особенности, приводящие к усилению колебаний на фондовых биржах. Однако в целом аналитики всего мира сходятся во мнении, что в настоящий момент КНР можно считать самым привлекательным рынком в мире для вложений капитала.

11 октября произошло самое значительное за последние месяцы снижение котировок на фондовых биржах Китая вслед за мощным спадом, потрясшим накануне финансовые рынки США.

Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии рухнул на 926 пунктов или на 3,54 процента. Он оказался на отметке 25 266 пунктов - самой низкой с июля 2017 года. Композитный индекс Шанхайской фондовой биржи сократился на 5,22 процента и достиг четырехлетнего минимума, опустившись на 142 пункта - до уровня 2583. Главный индикатор торговой площадки в Шэньчжэне потерял 6,07 процента, показатель Тайваньской биржи - 6,31 процента, свидетельствуют данные котировок.

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