Лидеры Китая и США предварительно договорились о встрече

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп достигли предварительной договоренности о встрече 29 ноября на полях саммита лидеров G20 в Буэнос-Айресе. Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post.

Предварительно дата согласована на 29 ноября, за день до официального начала саммита, и, если лидеры действительно встретятся, это будут их первые переговоры лицом к лицу после начала торговой войны, которая в последнее время остается одним из главных противоречий в отношениях двух государств.

К настоящему моменту ни китайская, ни американская стороны не сообщали деталей расписания лидеров в контексте саммита G20 в Аргентине.

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