В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тибетском автономном районе Китая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксированы в 19.32 времени UTC. Эпицентр располагался в 170 километрах к северо-западу от города Шигадзе и 335 километрах к западу от города Лхаса. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших пока не поступало.

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