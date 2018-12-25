Китай будет содействовать стабильности в Афганистане в случае вывода войск США

25 декабря 2018 12:21 (UTC+04:00)

Китайские власти будут содействовать поддержанию мира и стабильности в Афганистане после возможного снижения степени военного присутствия США в этой стране. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты сами решают, какие действия им следует предпринимать. Что касается Китая, мы с самого начала придерживаемся неизменной и однозначной позиции по поводу афганского вопроса, - отметила она, выступая на регулярном брифинге. - Китай, как и прежде, твердо выступает за то, чтобы проблема Афганистана как можно скорее была решена мирно, путем объединенных усилий всех заинтересованных сторон. Мы для этого предпринимаем конструктивные шаги".

По словам дипломата, Пекин принципиально отвергает возможность урегулирования афганского конфликта путем силовых методов. "Безопасность, стабильность и развитие Афганистана положительно отразится не только на этой стране, но и на всей Южной Азии, на всем прилегающем регионе", - резюмировала Хуа Чуньин.

Как сообщил на прошлой неделе телеканал CNN, президент США Дональд Трамп может заявить в январе 2019 года о выводе из Афганистана до семи тысяч американских военнослужащих.

19 декабря американский лидер объявил о решении начать выводить войска Соединенных Штатов из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории этой ближневосточной страны одержана, и это было единственной причиной, по которой вооруженные силы Соединенных Штатов там находились. По словам американских официальных лиц, перемещение из Сирии войск численностью более двух тысяч человек займет от 60 до 100 дней.

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